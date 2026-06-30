Poljski ministar odbrane Vladislav Kosinjak-Kamiš izjavio je da njegova zemlja neće preneti borbene avione MiG-29 Ukrajini, jer je Kijev odbio da podeli tehnologiju za proizvodnju dronova.

Kosinjak-Kamiš je gostujući na televiziji Polsat News rekao da je predložio „partnerski pristup“ zasnovan na formuli „MiG-ovi u zamenu za dronove“. Prema njegovim rečima, ukrajinske vlasti su u početku pristale na predlog, ali su se kasnije povukle iz dogovora.

„Predložio sam ono što smatram istinski partnerskim pristupom. MiG-ovi u zamenu za dronove. Ukrajinci su u početku pristali, ali nisu ispoštovali taj dogovor, tako da neće biti MiG-ova za Ukrajinu, jer Poljska nema dronove niti mogućnost da ih koristi.“

Dodao je da Ukrajina raspolaže značajnim znanjem i iskustvom u oblasti tehnologije dronova i da je razmena iskustava i tehnologije trebalo da postane važan element solidarnosti i bilateralne vojne saradnje između dve zemlje.

„Ukrajina ima toliko značajne kapacitete u oblasti dronova da je, zauzvrat za vojnu opremu koju je dobila, mogla da podeli svoje znanje sa Poljskom i omogući delimičan pristup svojim tehnologijama“, rekao je.

Naglasio je da sadašnja poljska vlada mnogo odlučnije štiti nacionalne interese u odnosima sa Ukrajinom nego prethodne vlade i da insistira na principu uzajamne solidarnosti.

Istovremeno, Kosinjak-Kamiš je rekao da ne smatra greškom to što je prethodna poljska vlada na početku sukoba u Ukrajini poslala vojnu pomoć Ukrajini bez postavljanja bilo kakvih uslova.

„Uradili su pravu stvar. Reći ću i više – i ja bih postupio isto. Ukrajina je tada bila u mnogo težoj situaciji“, dodao je.

U julu 2024. godine Ukrajina i Poljska potpisale su bilateralni sporazum o bezbednosnoj saradnji tokom posete ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog Varšavi. Dokument je predviđao razmatranje mogućnosti da Poljska Ukrajini ustupi eskadrilu borbenih aviona MiG-29 (najmanje 14 letelica).

Planirano je da do transfera dođe nakon što Poljsko ratno vazduhoplovstvo primi nove američke borbene avione F-35, koji bi zamenili letelice sovjetskog porekla.

Krajem 2025. i početkom 2026. godine poljska vlada pripremala je novi paket vojne pomoći za Ukrajinu, koji je trebalo da obuhvati oklopna vozila i borbene avione MiG-29.

Međutim, 15. juna 2026. godine zamenik poljskog ministra odbrane Cezari Tomčik potvrdio je da je transfer aviona obustavljen, jer je Ukrajina odbila da Poljskoj omogući pristup vojnim tehnologijama koje se odnose na dronove i sisteme za borbu protiv dronova, piše "Ukrajinska pravda".