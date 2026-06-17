Dve devojčice, drugarice iz razreda, stare 11 i 12 godina, nalazile su se na trotoaru ispred škole u mestu Murušeni Bargauluj. Završile su nastavu i krenule kući. Devojčica od 12 godina samo što je izašla iz prodavnice kada ju je pokosio automobil koji je izgubio kontrolu. Vozilo je prešlo u suprotnu traku, a zatim direktno na trotoar i rušilo sve pred sobom.

Snimci nadzorne kamere zabeležile su jezivi trenutak.

„Izašle su u 13 časova kroz kapiju škole, svaka je krenula kući. Prva je izašla devojčica koja je teže povređena, a druga moja unuka“, rekla je jedna meštanka.

„Kada je trebalo da izađe na trotoar, tu se sve desilo, ispred škole, kod kapije“, rekao je jedan svedok.

Bačena na asfalt

Devojčica od 12 godina bila je bačena na asfalt, a svedoci kažu da je bila u toliko teškom stanju da su pomislili da je mrtva.

„Prešao je u suprotnu traku, udario je i vukao oko 20 metara“, rekli su svedoci.

„Odjednom se čula jaka buka. Kada sam izašao napolje, video sam svoj automobil oštećen, a pet metara dalje ležala je devojčica. Nije davala znake života“, rekli su očevici.

Vozač nije stao ni nakon udara. Nastavio je istom brzinom i udario još nekoliko parkiranih automobila.

„Vozilo je udarilo u tri parkirana automobila van kolovoza“, izjavila je Krina Sirb iz policije okruga Bistrica-Nasaud.

Devojčica od 12 godina prevezena je helikopterom u bolnicu.

„Žrtva je bila bez svesti. Spasioci su pružili prvu pomoć i predali je medicinskoj ekipi. Reagovala je na reanimaciju i potom je prebačena helikopterom“, rekao je Konstantin Krakana iz hitne službe.

Nažalost, devojčica je preminula u bolnici. Devojčica od 11 godina i žena takođe su prevezene u bolnicu, gde se nalaze u stabilnom stanju, svesne i komunikativne.

Vozač ima 59 godina. Nije bio pod uticajem alkohola niti droga. Policiji nije mogao da objasni šta se tačno dogodilo, a najverovatnija pretpostavka je da je zaspao za volanom. Protiv njega se vodi istraga zbog krivičnog dela nanošenja telesnih povreda iz nehata, piše rumunski Observator Njuz.

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