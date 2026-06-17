Na konstataciju voditeljke da je spomenut kao deo ovog bloka zajedno sa Đilasovom SSP, on kaže:

"Što mi se sviđa kad čujem to 'pomenuti ste'. Znam na šta mislite. Mislite na Dragana Đilasa koji je rekao da, da je ekološki ustanak deo nekakve ekipe koja se zove Pro EU. Oko toga odmah da vam kažem, nisu napravljeni nikakvi dogovori. Mi apsolutno nismo deo nikakvog saveza, niti smo se bilo šta dogovorili. Ja mogu da razumem bilo koga, pa i Dragana Đilasa, da je on rekao šta bih, šta bi voleo. Mi se nikada nismo dogovorili, ni sa ne sa Draganom Đilasom, nego sa bilo kim da idemo na izbore u nekakvim koalicijama", kaže Ćuta.

Kako je rekao, zna se kako je prošla koalicija "Srbija protiv nasilja".

"Mi ne poštujemo jedni druge. Ovde niko nikog ne poštuje. Ovde je svako spreman svakom da namesti iz svojih ličnih, egoističnih razloga. I to nije samo u politici slučaj. To smo mi. Ovde se traži od nas da mi blanko, onako, samo se sklonimo. Nikakav problem. Ali zar nije osnovni red da taj ko traži od nas sedne, pogledamo se u oči, prvo da znamo s kim razgovaramo, pogledamo se u oči, dogovorimo se? Ja ne prihvatam da blanko pružam podršku bilo kome. Ako neko misli da je način da se ljudi blate, a da te neko i ne poznaje, proziva te po Tviteru i traži od tebe da se skloniš, ja tako ne funkcionišem. Meni je ispod svakog nivoa da se ja preporučujem studentima, da ja tražim sad kontakte s njima", zaključio je Jovanović.

Kako se može videti, u blokaderskim redovima vlada potpuni raskol, a sve zbog borbe za vlast.