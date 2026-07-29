Analitičar Uroš Piper pozvao je nadležno tužilaštvo da reaguje povodom teksta Ljubodraga Stojadinovića objavljenog na portalu Peščanik, ocenjujući da su pojedini navodi iz tog teksta skandalozni i da zaslužuju hitnu reakciju pravosudnih organa.

Piper se posebno osvrnuo na deo teksta u kojem Stojadinović, komentarišući blokadera iz Kragujevca koji je pretio predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, piše:

- Domaćin iz Šumadije ne mora da brine za svoju budućnost, već ga je pogladila ruka koja ubija i prašta.

Prema Piperovim rečima, ovom formulacijom Stojadinović predsedniku Srbije pripisuje najteže optužbe.

- Da li ljudi možete da verujete? Ovo je toliko skandalozno, jadno i bedno da će, ako tužilaštvo već danas ne reaguje, to biti skandal nad skandalima! - rekao je Piper.

On je ukazao i na drugi deo Stojadinovićevog teksta, u kojem se navodi:

- Realni napad nožem (na Vučića) je, naravno, iluzija.

Piper smatra da se na taj način relativizuje pretnja predsedniku Srbije.

- Za Stojadinovića je pretnja Vučiću, odnosno snimak blokadera koji stavlja nož pod grlo i pokazuje kako će zaklati Vučića, samo iluzija. Sramotno je što Ljubodrag Stojadinović već nije u policijskoj stanici, priveden i sproveden kod tužioca da da iskaz - zaključio je Piper.