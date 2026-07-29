Dr Entoni Fauči, koji je predvodio odgovor američke vlade na pandemiju kovida-19, pozvao se na Peti amandman Ustava SAD, odbivši da svedoči protiv sebe samo nekoliko minuta nakon početka saslušanja na Kapitol Hilu.

Saslušanje je održano pred Odborom Senata za unutrašnju bezbednost i državne poslove, nakon što je Faučija sudskim pozivom pozvao republikanski senator Rend Pol, koji godinama vodi istragu o poreklu pandemije.

Republikanci su se nadali da će tokom saslušanja dovesti u pitanje kredibilitet naučnika i otvoriti mogućnost za eventualne optužbe da je davao lažne iskaze pred Kongresom.

Međutim, Fauči je odmah po početku saslušanja poručio da neće odgovarati na pitanja.

- Pozivam se na svoje pravo iz Petog amandmana zbog očigledne opsesije republikanskog predsedavajućeg da zatraži moje krivično gonjenje - rekao je Fauči.

Prvi put odbio da svedoči

Ovakav potez gotovo sigurno će izazvati nove reakcije njegovih republikanskih kritičara, koji su planirali da tokom javnog saslušanja ponovo iznesu optužbe na račun Faučijevog upravljanja pandemijom i teorije o poreklu korona virusa.

U uvodnom obraćanju Fauči je rekao da smatra da je cilj saslušanja bio da ga navede da izgovori nešto što bi moglo da posluži kao osnov za krivično gonjenje.

- Jedini razlog zbog kojeg sam pozvan pred ovaj odbor jeste da kažem bilo šta što bi opravdalo ponovljena javna obećanja da ću završiti iza rešetaka - rekao je on.

Fauči je tokom karijere više od 250 puta svedočio pred američkim Kongresom, ali se ovo prvi put dogodilo da se pozove na Peti amandman i odbije da odgovara na pitanja.

Republikanaci nastavljaju istragu o poreklu pandemije

Entoni Fauči, dugogodišnji direktor Nacionalnog instituta za alergije i zarazne bolesti (NIAID), bio je jedan od glavnih savetnika predsednika Donalda Trampa i Džoa Bajdena tokom pandemije kovida-19.

Saslušanje predstavlja deo višegodišnje istrage koju predvodi senator Rend Pol, a koja se bavi poreklom pandemije i finansiranjem istraživanja iz oblasti biologije.

Republikanci tvrde da istražuju poreklo kovida-19 i rizična biološka istraživanja finansirana novcem američkih poreskih obveznika, dok brojni naučnici Polovu istragu opisuju kao pokušaj diskreditacije Faučija.

- Godinama je Amerikancima govoreno da je teorija o curenju virusa iz laboratorije malo verovatna ili potpuno odbačena od ljudi koji su finansirali i nadgledali ta istraživanja - rekao je Rend Pol prošle sedmice.

Fauči (85) je tokom karijere služio pod sedam američkih predsednika i učestvovao u borbi protiv brojnih zdravstvenih kriza, uključujući epidemiju HIV-a, ebolu i SARS.

Tokom pandemije korona virusa postao je jedno od najprepoznatljivijih lica američkog odgovora na zdravstvenu krizu.

Teorija o laboratorijskom poreklu ponovo u centru pažnje

Teorija da je virus SARS-CoV-2 procurio iz laboratorije poslednjih godina dobila je veliku podršku među republikancima.

Bela kuća je u aprilu 2025. godine objavila dokument u kojem je podržala tu teoriju i navela je kao jedan od razloga za uskraćivanje finansiranja Nacionalnim institutima za zdravlje (NIH).

S druge strane, istraživanje Globalnog instituta za katastrofalne rizike iz 2024. godine pokazalo je da većina virusologa smatra da je pandemija najverovatnije počela prirodnim prenosom virusa sa životinje na čoveka.

Do sličnog zaključka došli su i autori rada objavljenog u časopisu Journal of Virology, navodeći da raspoloživi dokazi pretežno ukazuju na prirodno poreklo virusa.

Saslušanje je održano samo nekoliko dana nakon što je Rend Pol objavio dokument od više od 1.100 stranica koji je nazvao "Faučijevim dnevnikom".

Prema njegovim tvrdnjama, dokument otkriva Faučijeve unutrašnje dileme u vezi sa teorijom o laboratorijskom poreklu virusa, dok naučnici ističu da su takve rasprave uobičajen deo naučnog procesa.

U dokumentu se nalaze i brojne beleške o Donaldu Trampu, kojeg je Fauči opisao kao "nepovezanog, ludog, očajnog, nespretnog, nesposobnog, idiota, pravu sramotu, potpuno pomahnitalog i zaista odvratnog adolescenta".