Direktor ruske kompanije koja se bavi razvojem i proizvodnjom dronova Andrej Čerezov hospitalizovan je u teškom stanju nakon što je upucan u ruskom gradu Tula. Prema navodima ruskog portala Mash, policija ovaj slučaj vodi kao pokušaj atentata.

Kako prenose ruski mediji, Čerezov, koji je na čelu kompanije Ruska laboratorija vazdušnog saobraćaja, napadnut je tokom noći u stambenoj zgradi u kojoj živi.

Prema informacijama objavljenim na Telegram kanalu Mash, napadač ga je sačekao na podestu četvrtog sprata i ispalio tri hica.

Supruga ga pronašla teško ranjenog

Čerezovljeva supruga nalazila se u stanu kada je čula buku iz hodnika. Kada je otvorila vrata, zatekla je supruga teško ranjenog i u krvi.

Odmah je pozvala Hitnu pomoć i policiju, a prema pisanju ruskih medija, istražitelji su slučaj zvanično okvalifikovali kao pokušaj atentata.

Njegova kompanija proizvodi vojne dronove

Kompanija kojom rukovodi razvija i proizvodi više tipova bespilotnih letelica, među kojima su i FPV dronovi "Ovod", koje ruske snage koriste u ratu u Ukrajini.

Firma je nedavno dobila dva velika javna tendera. Jednim od ugovora obavezala se da isporuči 340 kompleta višemotornih bespilotnih letelica zajedno sa 17 upravljačkih sistema.

Policija i dalje traga za napadačem, dok se ruske vlasti za sada nisu zvanično oglašavale o mogućem motivu napada.