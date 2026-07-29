S gradonačelnikom se fizički obračunao brat vlasnice kafića Ane Kovač.

Tačne okolnosti događaja tek će utvrditi policijska istraga, ali prema neslužbenim informacijama, napetosti između gradske uprave i vlasnika ugostiteljskog objekta traju već duže vreme.

Otkako je Mratinić preuzeo dužnost gradonačelnika, Grad je u više navrata zabranio održavanje koncerata koje je organizovala vlasnica "Bilibe", što je izazvalo javne rasprave i sukobe na društvenim mrežama. U javnosti se pritom otvorilo pitanje može li Grad zabraniti održavanje događaja koji su prethodno uredno prijavljeni.

Stanovnici Visa su za Slobodnu Dalmaciju rekli da problem ugostiteljskih terasa i prekoračenja dozvoljenih površina nije novost, kao i da se to odnosi na više objekata u gradu.

Jedan od sagovornika smatra da je potreban red, ali i da nije uobičajeno da gradonačelnik lično uklanja inventar s terasa. Drugi Višanin poručio je da većina građana podržava uvođenje reda, ali ne na način koji je doveo do jutrošnjeg incidenta, prenosi hrvatski portal Danas.

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