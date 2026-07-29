Urme su bogate ugljenim hidratima, vlaknima i kalijumom, zbog čega predstavljaju odličan prirodni izvor energije i hranljivih materija. Mogu biti deo uravnotežene ishrane tokom cele godine, a stručnjaci ističu da, iako ne postoji jedno idealno vreme za njihovu konzumaciju, u određenim delovima dana mogu imati posebno povoljan efekat.

Kada jesti urme za više energije?

Najveći deo ugljenih hidrata u urmama potiče od prirodnih šećera, koji organizmu brzo obezbeđuju energiju.

Zbog toga dijetetičari preporučuju da ih jedete između obroka, posebno u popodnevnim satima kada mnogi osećaju pad energije i koncentracije.

Nekoliko urmi može biti praktična i hranljiva užina koja će vam pomoći da lakše prebrodite umor.

Odličan izbor pre i posle treninga

Urme mogu biti dobra užina i pre fizičke aktivnosti.

Njihovi ugljeni hidrati obezbeđuju energiju mišićima, dok kalijum doprinosi njihovom normalnom funkcionisanju i može pomoći u smanjenju rizika od grčeva.

Nakon treninga preporučuje se da ih kombinujete sa namirnicama bogatim proteinima, jer takav obrok može doprineti obnovi zaliha glikogena i oporavku organizma.

Pomažu zdravlju sistema za varenje

Pored podizanja energije, urme su poznate i po visokom sadržaju vlakana.

Tri urme sadrže približno pet grama vlakana, što predstavlja značajan doprinos dnevnim potrebama organizma.

Vlakna:

doprinose redovnom pražnjenju creva,

podržavaju zdravlje digestivnog sistema,

hrane korisne bakterije u crevima,

produžavaju osećaj sitosti.

Stručnjaci savetuju da se urme rasporede tokom dana, između glavnih obroka, kako bi vlakna ravnomerno delovala na sistem za varenje.

Ne zaboravite da pijete dovoljno vode

Kako bi vlakna iz urmi ostvarila svoj puni efekat, važno je unositi dovoljno tečnosti.

Voda pomaže da vlakna lakše prolaze kroz digestivni trakt i doprinosi normalnom varenju.

Prirodni šećeri zahtevaju umerenost

Iako su urme veoma hranljive, sadrže i značajnu količinu prirodnih šećera.

Za razliku od industrijski dodatih šećera, prirodni šećeri iz urmi dolaze zajedno sa vlaknima, vitaminima, mineralima i antioksidansima, ali ih je ipak potrebno konzumirati umereno.

Prekomeran unos bilo koje vrste šećera može doprineti povećanju telesne težine i uticati na nivo glukoze u krvi.

Sa čim je najbolje kombinovati urme?

Ako želite stabilniji nivo šećera u krvi i duži osećaj sitosti, stručnjaci preporučuju da urme kombinujete sa izvorima proteina, kao što su:

grčki jogurt,

mladi sir,

puter od kikirikija,

puter od badema.

Na taj način usporava se apsorpcija šećera i organizam duže ima stabilan izvor energije.