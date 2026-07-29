Gradske vlasti angažovale su nezavisnu advokatsku kancelariju da sprovede istragu o ponašanju gradonačelnice.

Advokat Kris Mejdel, koji zastupa Henrija, rekao je da se načelnik policije trenutno bavi bezbednošću grada i da neće komentarisati slučaj, prenosi KSTP-TV, podružnica ABC-a za Minesotu.

Mejdel je u pismu pozvao gradskog pravnika da preduzme sve neophodne korake kako bi se izvršila potpuna analiza podataka sa mobilnih telefona gradonačelnice Her.

Iz kancelarije gradonačelnice saopšteno je da grad neće komentarisati istragu koja je u toku, kako bi se zaštitili poverljivost i integritet postupka.

"Gradonačelnica duboko poštuje zaposlene u gradskoj upravi i žali zbog bilo kakvog nenamernog uticaja koji su njeni postupci mogli da izazovu", navodi se u saopštenju.

U pismu upućenom gradskom pravniku tvrdi se da je Her koristila jedan ili više mobilnih telefona za slanje "neprimerenih, pa čak i nezakonitih tekstualnih poruka".

Dokument sadrži i ono što izgleda kao snimak ekrana poruke sa seksualnom aluzijom, kao i fotografiju sa pratećom porukom koja je takođe opisana kao neprimerena.

U prijavi se navodi da je to samo jedan od brojnih incidenata u koje je navodno bila uključena gradonačelnica.

Prema navodima iz dokumenta, slučajevi "prevazilaze izolovane incidente" i odnose se i na druge zaposlene u gradskoj upravi i policijske službenike.

Dodaje se da je Henri odlučio da podnese zvaničnu prijavu zbog bojazni da bi, ukoliko se ne reaguje, takvo ponašanje moglo da se nastavi bez kontrole i da bi drugi zaposleni mogli da budu izloženi odmazdi ukoliko progovore.

Kaošli Her ušla je u istoriju pre manje od sedam meseci kada je postala prva žena i prva Amerikanka hmong porekla na mestu gradonačelnice Sent Pola.

U poslednje vreme bila je u centru pažnje zbog budžetskih problema grada i planova za uklanjanje improvizovanih kampova za beskućnike.