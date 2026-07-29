Na suđenju je rečeno da je Natlandu (19) švedska mreža Fokstrot ponudila 25.000 evra za ubistvo koje je trebalo da izvrši, a da ga je osoba u Velikoj Britaniji usmerila ka zalihama gotovine, oružja i metaka, prenosi Skaj njuz.

Utvrđeno je da je tinejdžer regrutovan nekoliko dana pre nego što ga je 19. marta prošle godine uhapsila naoružana antiteroristička policija u hotelu u Hadersfildu, u Zapadnom Jorkširu, sa dva pištolja, bojevim mecima i 2.000 funti (2.334 evra) u kešu.

Grupa Fokstrot, koju predvodi Rava Madžid, koji je poznat kao Kurdska lisica, je pod sankcijama u Sjedinjenim Američkim Državama i Velikoj Britaniji zbog svoje umešanosti u nasilje nad jevrejskim i izraelskim metama širom Evrope, u ime iranskog režima.

Fokstrotu su dve zemlje uvele sankcije zato što reklamiraju nasilne zadatke na aplikacijama društvenih medija, kao što su Snepčet, Telegram i Signal, čija su ciljna grupa deca od 12 godina u grupama sa hiljadama članova sa imenima poput "Samurajska deca".

Na suđenju je utvrđeno da je Natland sleteo na aerodrom u Mančesteru 17. marta prošle godine, kada je imao 18 godina i sa privremenim pasošem, jer mu je originalni bio istekao, zbog čega su ga ispitivali službenici Granične policije kojima je rekao da se sastaje sa prijateljima koji se bave onlajn igranjem.

Natland je uzeo taksi do hotela u Mančesteru i, sledećeg dana, "agent 47" grupe Fokstrot ga je povezao sa posrednikom u Velikoj Britaniji, poznatim kao "1", koji ga je uputio do zalihe novca sakrivene ispod mosta.

Novac je iskoristio da plati sobu za tri noći u hotelu Brajar Kort pre nego što mu je poslat još jedan video i mapa koja prikazuje rutu do podnožja drveta, gde je pokupio oružje i municiju a zatim je 18. marta kupio tri para crno-narandžastih radničkih rukavica, koje je nosio za rukovanje oružjem - pištoljem, poluautomatskim pištoljem i 12 bojevih metaka.

Njemu je poslata i lokacija ukradenog automobila, dok mu je "agent 47" rekao "imamo mnogo posla sutra".

Kada je naoružana policija pokucala na vrata Natlandove hotelske sobe rano sledećeg dana, on je usmerio zamišljeni pištolj i pretvarao se da puca u policajce.

Prilikom hapšenja priznao je posedovanje dva pištolja i municije, ali je negirao zaveru za ubistvo.

Natland je na suđenju rekao da je u početku mislio da je planirani atentat "šala", a da je zatim pomislio da bi on ili njegova porodica mogli da budu ubijeni ako odustane.

"Kada sam shvatio da je ovo stvarno i da ovi momci očekuju da odem u Englesku i upucam nekoga, bio sam u maloj nevolji", rekao je na suđenju.

Dodao je da je umesto toga planirao da sebi puca u nogu.