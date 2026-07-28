Tramp je potvrdio da podržava ovu meru koju je inicirao pokojni senator, republikanac Lindzi Grejem, a o kojoj bi kasnije danas u Kongresu trebalo da se obavi proceduralno glasanje, prenosi Blumberg.

Zakon produžava kaznene mere protiv Irana i posebno sankcioniše ruski izvoz gasa i nafte, dajući predsedniku Trampu ovlašćenje da uvede kaznene tarife za pet najvećih kupaca ruske sirove nafte i prirodnog gasa, kao i za pet zemalja koje najviše pomažu Rusiji u izbegavanju energetskih sankcija.

Iako su usvajanje ovog zakona dugo tražili i pokojni senator Grejem i drugi kongresmeni koji podržavaju Ukrajinu, on bi mogao da ugrozi već nestabilne trgovinske odnose SAD sa Kinom i Indijom, zemljama koje su među najvećim kupcima ruskih energenata.

Prošle godine Tramp je uveo tarifu od 25 odsto na indijsku robu zbog kupovine ruskih energenata, ali kasnije je ukinuo tu meru kako bi pomogao da se sklopi širi trgovinski sporazum sa Indijom.

Kina je jedan od najvećih kupaca ruske nafte, ali u potpunosti je izbegla slične američke kaznene mere jer Tramp nastoji da ograniči trgovinske tenzije sa zvaničnim Pekingom.

Najavljeni zakon ima velike šanse da ove nedelje prođe u Senatu iako neće moći da stupi na snagu pre septembra jer je Predstavnički dom na letnjoj pauzi.