Jedan od šest uhapšenih napadača napao je i policajce koji su došli da intervenišu u strumičkom selu Saraj.



Ozbiljan incident prijavila je policija u strumičkom selu Saraj, gde je šest nasilnika iz susednog Prosenikova provalilo u kuću osmočlane porodice i napalo ukućane, među kojima je bilo i dvoje dece. Dvojica nasilnika su potom pokušala da otmu devojčicu iz kuće i odvedu je.

Još jedan napadač je napao policajce koji su došli da intervenišu, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.



Krivične prijave podnete su protiv „B.D. (22), T.J. (49), S.D. (47), V.M. (36), G.T. (42) i M.T. (21), svi iz sela Prosenikovo, strumički okrug, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo „nasilje“, protiv T.J. i G.T. zbog postojanja sumnje da su izvršili i krivično delo „protivpravno lišenje slobode“, kao i protiv B.D. zbog sumnje da je počinio krivično delo „napad na službeno lice prilikom vršenja poslova bezbednosti“, navode iz policije.



Pored napadača, odgovornost će snositi i vlasnik kuće, koji je izašao na terasu i ispalio dva hica u vazduh iz lovačke puške u pokušaju da podigne uzbunu zbog napada.



„Dana 24.07.2026. godine, oko 21.20 časova, osumnjičeni su nasilno ušli u kuću K.G. u selu Saraj, Strumica, i fizički napali K.G., Z.G., R.G., V.G., B.M., B.G. i dvoje maloletnika, nanevši im telesne povrede. U jednom trenutku T.J. i G.T. pokušali su da povedu R.G. sa sobom protiv njene volje. B.D. se takođe agresivno ponašao prema policijskim službenicima koji su preduzimali službene radnje radi rasvetljavanja slučaja, pri čemu je fizički napao dvojicu od njih. Lica su lišena slobode i zadržana u Policijskoj stanici Strumica, a o slučaju je obavešten javni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva Strumica.



Tokom incidenta, K.G. je izašao na terasu kuće i ispalio dva hica u vazduh iz lovačke puške, a nakon dokumentovanja događaja protiv njega će biti podneta odgovarajuća prijava“, navodi se u saopštenju policije.

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