Neobičan način na koji je jedan stanar odlučio da se obračuna sa problemom u zgradi nasmejao je hiljade ljudi širom regiona i pokrenuo burnu raspravu o kulturi stanovanja.

Sve se dogodilo u Ilijašu, gde je nepoznati autor ostavio rukom napisanu poruku na vetrobranskom staklu automobila za koji je verovao da pripada komšinici koju smatra odgovornom za bacanje ostataka hrane ispred garaža.

Fotografija poruke ubrzo je postala viralna, a korisnike društvenih mreža posebno su zabavili način obraćanja i slikoviti opisi problema koji već neko vreme muči stanare.

Komšiji prekipelo zbog ostataka hrane

Prema sadržaju poruke, autor tvrdi da komšinica redovno baca ostatke ručka u blizini garaža, ostavljajući za sobom nered i neprijatne prizore. Kako navodi, među otpacima su se nalazili ostaci ribe, kupusa, pilećih kostiju, makarona i druge hrane.

„Komšika, da li se bojiš Boga? Da li se stidiš komšija? Prešla si sve granice sa istresanjem ručkova pred garaže“, napisao je ogorčeni stanar.

On je u nastavku poruke poručio da takvo ponašanje nema veze sa kulturom življenja u zgradi i upozorio da će, ukoliko se situacija nastavi, snimiti odgovornu osobu i objaviti snimak na društvenim mrežama.

Upravo je taj deo poruke privukao najveću pažnju korisnika interneta.

„Snimiću te i staviti na Fejsbuk“

Pretnja objavljivanjem snimka na Fejsbuku postala je centralna tema komentara. Mnogi su se šalili na račun cele situacije, dok su drugi isticali da potpuno razumeju frustraciju autora.

Fotografija poruke za kratko vreme prikupila je veliki broj reakcija, a ispod objava pojavili su se brojni komentari ljudi koji su podelili slična iskustva sa nesavesnim komšijama.

Neki su naveli da su se susretali sa bacanjem smeća kroz prozor, ostavljanjem otpada u zajedničkim prostorijama ili odlaganjem starih stvari ispred zgrada.

Rasprava o kulturi stanovanja

Iako je mnogima poruka bila smešna, pojedini korisnici smatraju da ona otvara ozbiljno pitanje ponašanja u kolektivnom stanovanju. Život u zgradi podrazumeva poštovanje zajedničkog prostora i osnovnih pravila koja omogućavaju normalan suživot svih stanara.

U komentarima su se mogli pročitati različiti stavovi. Dok jedni smatraju da je autor reagovao opravdano nakon dužeg trpljenja problema, drugi veruju da je trebalo pronaći mirnije rešenje i razgovorom pokušati da se situacija reši.

Bez obzira na različita mišljenja, jedno je sigurno – poruka iz Ilijaša uspela je da postane jedna od najkomentarisanijih objava na društvenim mrežama poslednjih dana. Ono što je počelo kao komšijska svađa završilo je kao viralna priča koja je nasmejala hiljade ljudi širom Balkana.