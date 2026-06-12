Mnogi vlasnici bašti svake godine troše značajne sume novca na različita đubriva i sredstva za zaštitu biljaka. Ipak, pojedini prirodni sastojci koji se već nalaze u gotovo svakom domaćinstvu mogu biti korisni kao dodatak redovnoj nezi biljaka.

Kvasac, soda bikarbona i mleko već decenijama se koriste u baštovanstvu kao deo tradicionalnih metoda za prihranu i zaštitu biljaka. Iako ne mogu u potpunosti da zamene profesionalna sredstva, mogu doprineti zdravijem rastu biljaka kada se koriste pravilno i umereno.

Kvasac kao dodatak za razvoj korena

Pekarski kvasac sadrži vitamine B grupe, aminokiseline i određene minerale koji mogu podstaći aktivnost korisnih mikroorganizama u zemljištu.

Zbog toga ga mnogi baštovani koriste kao prirodni dodatak zemljištu tokom vegetacione sezone.

Kako pripremiti rastvor:

40 grama svežeg kvasca ili 10 grama suvog kvasca

2 kašike šećera

10 litara mlake vode

Sastojke dobro promešajte i ostavite nekoliko sati da odstoje. Dobijenim rastvorom može se zalivati zemljište oko biljaka.

Prirodna zaštita uz kvasac i mleko

Pojedini baštovani koriste kombinaciju kvasca i mleka kao preventivni tretman protiv određenih gljivičnih oboljenja koja se javljaju tokom toplog i vlažnog vremena.

Za pripremu rastvora potrebno je:

100 grama svežeg kvasca

500 mililitara mleka

10 litara vode

kašika prirodnog sapuna

Dobijenom tečnošću prskaju se listovi biljaka sa obe strane, uglavnom preventivno tokom sezone.

Soda bikarbona protiv gljivica

Soda bikarbona često se koristi kao pomoćno sredstvo u zaštiti biljaka jer može promeniti uslove na površini lista i otežati razvoj pojedinih gljivica.

Za pripremu rastvora potrebno je:

1 kašičica sode bikarbone

1 litar vode

nekoliko kapi tečnog sapuna ili biljnog ulja

Biljke se mogu prskati preventivno u razmacima od desetak dana.

Mleko kao tradicionalni saveznik baštovana

Mleko se dugo koristi u baštovanstvu kao prirodna pomoć u borbi protiv pepelnice i drugih gljivičnih oboljenja.

Najčešće se priprema jednostavan rastvor:

1 deo mleka

9 delova vode

Ovom mešavinom tretiraju se listovi biljaka, posebno tokom perioda povećane vlage.

Važno upozorenje

Stručnjaci podsećaju da prirodna sredstva nisu univerzalno rešenje za sve probleme u bašti. Njihova efikasnost može zavisiti od vrste biljke, vremenskih uslova i intenziteta bolesti ili napada štetočina.

Takođe, preporučuje se da se svi preparati prvo isprobaju na manjem delu biljke kako bi se proverilo da li dolazi do neželjenih reakcija.

Kvasac, soda bikarbona i mleko mogu biti korisni saveznici u bašti, naročito kao dopuna redovnoj nezi biljaka, a njihova najveća prednost jeste jednostavna primena i pristupačnost.