Tramp koji je poznat po tome što ustukne kada se to najmanje očekuje, ovaj put je odustao od najavljenih snažnih udara na Iran planiranih za večeras.

On je po običaju odluku o promeni kursa objavo na svojoj društvenoj mrežu Truth Social:

"Na osnovu činjenice da su razgovori sa Iranom podignuti na najviši nivo iranskog rukovodstva i da su odobreni, ja sam, kao predsednik Sjedinjenih Država, otkazao planirane udare i bombardovanja Irana predviđene za večeras", naveo je Tramp i dodao:

"Razgovori i završne tačke sporazuma odobreni su, kako u načelu tako i u velikim pojedinostima, od strane svih uključenih strana, uključujući Sjedinjene Američke Države, Izrael, Saudijsku Arabiju, Ujedinjene Arapske Emirate, Katar, Tursku, Pakistan, Bahrain, Kuvajt, Jordan, Egipar i druge. Pomorska blokada ostaće u potpunosti na snazi i primenjivaće se sve dok ova transakcija ne bude konačno zaključena - vreme i mesto potpisivanja biće uskoro objavljeni".