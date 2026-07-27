"Ja smatram da sam svoj posao poslanika, razgovarajući sa nekim ministrima, radio kako treba. Jer ako sam uspeo da makar za jedan santimetar poboljšam, kao predsednik sindikata i predsednik Radničke partije, život nekih običnih ljudi, radnicima, deci, smatram da sam posao poslanika uradio kako treba."

"Smatram da ratovim, pljuvačinom, niko živi ništa ne može da dobije."

"Ako smatramo da je politika da ustanemo u podne, popijemo kaficu, nešto tvitnemo i onda je to ceo dan neka izjava koja se vrti po medijima, postavlja se pitanje šta smo uradili za građane."