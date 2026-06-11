Strašna tragedija dogodila se u Aradu u Rumuniji, gde se osmogodišnji dečak udavio u bari na području bivše šljunkare.

Prema pisanju rumunskih medija, dečak je zajedno sa svojom braćom, starom 11 i 19 godina, došao na to područje kako bi proveli slobodno vreme.

U jednom trenutku osmogodišnjak je ušao u vodu, nakon čega je nestao ispod površine. Njegova braća mogla su samo bespomoćno da posmatraju šta se događa.

Na lice mesta odmah su upućene spasilačke ekipe, a u potragu su se uključili i ronioci, koji su dečaka pronašli i izvukli iz vode u besvesnom stanju.

Spasioci su odmah započeli reanimaciju, ali uprkos velikim naporima nisu uspeli da ga vrate u život.

Nadležni organi pokrenuli su istragu, a sve okolnosti pod kojima je došlo do ove tragedije biće naknadno utvrđene.