Oružane snage Ukrajine izvele su napade na Rostov i Belgorod

Napad na Rostov

Dve osobe su poginule u ukrajinskom vazdušnom napadu u Rostovu na Donu, saopštio je jutros guverner Rostovske oblasti Jurij Sljusar.

"Noćašnji ukrajinski vazdušni napad imao je tragične posledice. Dve osobe, bračni par, poginule su u Rostovu na Donu. Pet osoba je povređeno u različitom stepenu, od kojih su dve u teškom stanju, među njima tinejdžer", napisao je guverner na platformi Maks, prenosi agencija RIA Novosti.

Ranjenima je ukazana medicinska pomoć, a prema rečima guvernera, medicinsko osoblje preduzima sve neophodne mere.

On je izrazio saučešće porodicama i prijateljima preminulih, kao i podršku i saučešće povređenima, obećavši da će dobiti svu potrebnu pomoć, prenosi Tanjug.

Napad na Belograd

U Belgorodu, koji se nalazi blizu ukrajinske granice, u napadu drona povređeno je 12 ljudi, uključujući dvoje dece, a u stambenoj zgradi je izbio požar, saopštile su regionalne vlasti u ponedeljak.

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