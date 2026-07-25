Poznati bosanski reper Adnan Nikšić, poznatiji pod pseudonimom Sajfer (33), uskoro će dobiti treće dete!

Njegova supruga Lejla pojavila se sa njim na javnom događaju gde je pokazala trudnički stomak.

Sajfer i Lejla privukli su veliku pažnju na manifestaciji u Sarajevu, a čim su se pojavili svi su primetili da će njihova porodica uskoro postati bogatija za još jednog člana.

Godinama su u ljubavi

Ljubavna priča Sajfera i Lejle traje godinama. Nakon više od pet godina zajedničkog života njih dvoje su nedavno svoju ljubav krunisali brakom, a sada ih očekuje još jedan veliki životni korak.

Lejla je godinama reperova najveća podrška, kako u privatnom, tako i u poslovnom životu.

Sajfer je nekoliko puta isticao da je upravo ona njegov oslonac, ali i osoba koja učestvuje u organizaciji njegovih poslovnih obaveza i kreativnih procesa.

Alo/Telegraf

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