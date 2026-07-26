Rumunski lovac F-16 oborio je dron koji je neovlašćeno ušao u vazdušni prostor te zemlje, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane u Bukureštu, a ovo je treći takav incident za nekoliko dana, prenela je agencija Rojters.

"Dron je oboren bezbedno, na udaljenosti od 12 kilometara od mesta Sulina, u nacionalnom vazdušnom prostoru, iznad teritorijalnih voda", navodi se u saopštenju Ministarstva.

Rumunske vlasti saopštile su i juče da je oboren jedan koji je narušio vazdušni prostor te zemlje iznad slabo naseljenog područja u blizini granice sa Ukrajinom.

Sličan incident dogodio se i 24. jula, kada je bespilotna letelica neovlašćeno ušla u rumunski vazdušni prostor iznad nenaseljenog područja u okrugu Buzau, prenosi Tanjug.

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