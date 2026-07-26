Kako se navodi, sporazumi predviđaju direktnu tehničku saradnju i održavanje sistema, ali i veće uključivanje rumunskih kompanija u lanac snabdevanja programa AN/TPQ-53.

Radar je nedavno predstavljen tokom vojne vežbe "Istern finiks 2026" u Rumuniji, gde je, prema navodima portala, demonstrirao sposobnost otkrivanja i praćenja bespilotnih letelica, potvrđujući svoju višenamensku namenu.

"Lokid Martin" već ima značajno prisustvo u Rumuniji: u toj zemlji otvoren je prvi evropski centar za održavanje helikoptera "blek hok" i višecevnih raketnih sistema HIMARS, dok kompanija sa rumunskim vlastima sarađuje i na istraživanjima u oblasti veštačke inteligencije i inovativnih energetskih tehnologija.

Produbljivanje saradnje dolazi u trenutku kada Rumunija nastavlja modernizaciju svojih oružanih snaga i jačanje vojno-industrijskih kapaciteta kroz partnerstvo sa američkim odbrambenim kompanijama.