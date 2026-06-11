Džon Hili je dramatično podneo ostavku na mesto ministra odbrane, upozoravajući ser Kira Starmera da njegov plan investicija u odbranu (DIP) „nije dovoljno dobar za ono što je potrebno“.

Njegova šokantna ostavka dolazi usred rastućih tenzija unutar kabineta zbog objavljivanja dugo odlaganog plana investicija, koji će utvrditi kako će se nova oprema i odbrambena infrastruktura finansirati tokom naredne decenije nakon pregleda britanskih kapaciteta u junu prošle godine.

U svom pismu o ostavci premijeru - za koje je rekao da „nikada nije očekivao da će napisati“ - gospodin Hili je optužio premijera i kancelara da „nisu bili voljni da izdvoje resurse koji su naciji potrebni za odbranu zemlje u ovom vremenu rastućih pretnji“.

Gospodin Hili je rekao da je u ponedeljak popodne dobio finansijsko poravnanje za DIP, koje „nije dovoljno dobro za ono što je potrebno“, a dodatna podrška dolazi posle 2030. godine kada je „imperativ ubrzanja spremnosti za borbu u prve dve godine“.

„Nakon što sam vam objasnio da ne bih mogao da prihvatim sporazum o odbrani koji našim snagama ne daje resurse koji su im potrebni, sada mi ne preostaje ništa drugo nego da podnesem ostavku na mesto vašeg ministra odbrane“, napisao je.

(The Independant)