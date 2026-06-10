Šef Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dmitrijev pozvao je danas, u šali, vanzemaljce da ubede britanskog premijera Kira Starmera da podnese ostavku.

"Dragi vanzemaljci, dok se pripremate za kontakt sa čovečanstvom, molimo vas da pokažete svoju svemoć i ljubaznost tako što ćete ubediti Kira Starmera da podnese ostavku", naveo je u objavi na platformi Iks Dmitrijev, koji je i specijalni predstavnik ruskog predsednika Vladimira Putina za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom, prenosi Sputnjik.

Prema njegovim rečima, za ovo nije potrebna ni invazija ni upotreba svemirske tehnologije, već bi bilo dovoljno da vanzemaljci prenesu Starmeru mišljenje javnosti o njemu, i pokažu mu da njegova ostavka može da donese nadu zapadnoj civilizaciji.

Dmitrijev je ranije komentarisao izveštaje o velikim antiimigrantskim protestima koji su izbili u Belfastu, u Severnoj Irskoj, i istakao da Starmerova politika podstiče unutrašnje sukobe u Velikoj Britaniji.

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