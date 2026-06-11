Prema astrološkim tumačenjima, određeni horoskopski znaci teže se osamostaljuju i tokom celog života traže podršku, savet ili odobrenje porodice, a posebno majke.

U nastavku otkrijte koji su to muškarci u horoskopu, popularno nazvani "mamini sinovi", koji porodično gnezdo uvek stavljaju na prvo mesto.

Rak: Emotivci koji ne donose odluke bez porodice

Muškarci rođeni u znaku Raka poznati su po svojoj dubokoj emotivnosti i snažnoj vezanosti za dom. Porodica za njih predstavlja sigurno utočište, a mišljenje najbližih, posebno majke, često ima presudan uticaj na njihove životne odluke.

U ljubavnim vezama, Rakovi su izuzetno brižni i pažljivi partneri. Međutim, njihova emotivna zavisnost od primarne porodice može biti prepreka – ponekad se veoma teško odlučuju na važne korake (poput braka ili zajedničkog života) ukoliko za to nemaju stopostotnu podršku porodice.

Bik: Tradicionalisti koji traže porodičnu udobnost

Bikovi su znakovi koji iznad svega cene stabilnost, udobnost i poznato okruženje. Zbog ove urođene potrebe za sigurnošću, oni često zadržavaju navike koje su stekli u porodičnom domu i prilično teško prihvataju promene.

Kada uđu u ozbiljnu vezu, muškarci rođeni u znaku Bika od partnerke očekuju toplinu, pažnju i osećaj sigurnosti kakav su imali kod majke. Neretko se dešava da svoj sadašnji zajednički život i partnerku nesvesno porede sa onim na šta su navikli tokom odrastanja.

Ribe: Intuitivni senzibilci koji u krizi beže „pod mamino krilo“

Pripadnici ovog vodenog znaka važe za veoma osećajne, empatične i intuitivne osobe. Iako na prvi pogled muškarac Riba može delovati potpuno samostalno i nezavisno, to je često samo maska.

Kada se suoče sa ozbiljnim životnim problemima, stresom ili emotivnim krizama, Ribe gube tlo pod nogama. U tim teškim trenucima, oni se instinktivno okreću porodici i ljudima kojima najviše veruju, tražeći utehu i vođstvo u primarnom domu.

Lav: Ponosni lideri kojima je ipak potrebno mamino odobrenje

Lavovi su na glasu kao izuzetno samouvereni, ponosni i dominantni muškarci. Međutim, ono što mnogi ne znaju jeste da im je neverovatno važno da dobiju priznanje, pohvalu i podršku ljudi koje vole.

Ukoliko su tokom odrastanja bili naviknuti na veliku pažnju i status "zvezde" u porodici, takav odnos i potvrdu očekivaće i kasnije u životu. Zbog svog velikog ega, Lavovi to retko priznaju, ali mišljenje i odobrenje majke i bliskih osoba za njih ima mnogo veću težinu nego što su spremni da pokažu svetu.