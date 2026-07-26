Ovaj monstruozni odbrambeni mehanizam osmišljen je da bez milosti obara sve – od neprijateljskih aviona i hipersoničnih projektila, preko rojeva dronova, pa sve do satelita u orbiti.

Ruski konstruktori rade na razvoju tehnike koja će omogućiti efikasnije i preciznije neutralisanje raketa i dronova kojima Ukrajina izvodi napade, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"U toku je prava tehnološka trka koja se meri nedeljama. Svaka nedelja ili mesec donose promene. Zato naši konstruktori i stručnjaci za elektroniku neprestano rade na razvoju sistema koji će moći bolje i preciznije da neutrališu opasnost od raketa i dronova", rekao je Peskov.

Nešro ranije, Peskov je istakao da se napadi na infrastrukturu Kaspijskog naftovodnog konzorcijuma mogu smatrati napadom Ukrajine na Kazahstan, Rusiju i Sjedinjene Američke Države.