Policija Velikog Mančestera istražuje lažnu pretnju o bombi upućenu Boingu 777 Katar Ervejza, što je dovelo do akcije lovaca Jurofajter Tajfun FGR4 britanskog Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva (RAF) u okviru sistema za brzo reagovanje (QRA).

Policija je u subotu potvrdila da četrnaestogodišnji dečak „sarađuje“ sa njima u istrazi o pretnji upućenoj avionu Katar Ervejza, koji je bio na letu za aerodrom u Mančesteru, kako javlja The Aviationist.

Avioni FGR4 Tajfun, pozivnih znakova RIGID 11 i RIGID 12, poleteli su sa RAF Koningsbi neposredno pre 18 časova po lokalnom vremenu i poslati su na jug da presretnu avion, registracije A7-BAJ, Boing 777-300ER, koji je obavljao let QTR52N na ruti Doha-Mančester.

Lovci su pratili putnički avion do odredišta, gde je bezbedno sleteo, a na zemlji ga je dočekao veliki broj policajaca.

Podizanje borbenih aviona kao odgovor na pretnje bombama postalo je standardna procedura poslednjih decenija. Primarni cilj takvih presretanja je obično vizuelna identifikacija aviona i bolje razumevanje situacije.

Slična lažna uzbuna na letu Katar Ervejza dogodila se 2014. godine, kada su takođe raspoređeni naoružani borbeni avioni Tajfun.

Avioni QRA su obično naoružani, ali upotreba sile protiv civilnog putničkog aviona bila bi odobrena samo u izuzetno izuzetnim okolnostima. Standardno naoružanje RAF Tajfuna sastoji se od radarski vođenih raketa Meteor i infracrveno vođenih ASRAAM (Napredna raketa vazduh-vazduh kratkog dometa).

„Ovakva vrsta ponašanja je potpuno neprihvatljiva. Bezbednost javnosti nam je uvek glavni prioritet i svaku prijavu ove prirode shvatamo izuzetno ozbiljno. Lažne prijave mogu izazvati ozbiljne poremećaje, preusmeriti vredne resurse službi za hitne slučajeve i izazvati nepotrebnu zabrinutost među putnicima, posadom i širom javnošću. Srećom, ovaj incident je rešen bez incidenata, ali lažne prijave nisu šala i mogu da imaju ozbiljne posledice. Uvek ćemo temeljno da istražimo takve slučajeve i da preuzmemo čvrste mere tamo gde utvrdimo da je počinjen prekršaj ili krivično delo“, rekao je Gari Homa, glavni operativni direktor na aerodromu u Mančesteru.

Policija još nije zvanično razjasnila da li se četrnaestogodišnjak koji se ispituje smatra osobom koja je podnela lažnu prijavu ili je na neki drugi način povezan sa njom. Dečak nije bio putnik u avionu.

Presretanje je snimljeno sa zemlje, a snimci su ubrzo objavljeni na društvenim mrežama.

Na njima se jasno vide gusti kondenzacioni tragovi putničkog aviona, kao i dva tanja traga lovaca Tajfuna koji su ga presreli.