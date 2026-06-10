Reč je o naglom razmnožavanju fitoplanktona, sitnih organizama koji prirodno žive u moru, ali se zbog visokih temperatura, vetrova i povećane količine hranljivih materija u vodi razvijaju u mnogo većem broju nego inače, navodi portal "Grčka info" na svom Instagram nalogu.

Objašnjavaju da se zbog toga se na površini mora stvara masa neprijatnog mirisa, koja je trenutno vidljiv duž velikog dela obale Soluna.

Ova pojava nije opasna, ali izgleda neprijatno i često izaziva komentare prolaznika i turista, dodaju.

Stanovnicima Soluna je dobro poznata jer se pojavljuje gotovo svake godine kada nastupe visoke temperature i određeni vremenski uslovi.

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