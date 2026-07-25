Najviše padavina registrovano je u centralnim i jugoistočnim delovima zemlje, uključujući i pojedina popularna letovališta koja tokom leta posećuju brojni turisti iz Srbije.

Nagla promena vremena donela je osetno osveženje, pa su se dnevne temperature u mnogim krajevima spustile na između 20 i 25 stepeni.

Najizraženije zahlađenje zabeleženo je na severu Grčke i u planinskim predelima, gde je vreme više podsećalo na jesen nego na kraj jula. Posebnu pažnju privukao je Olimp, najviša planina u Grčkoj, čiji su se vrhovi zabeleli pod snežnim pokrivačem.

Sneg je padao na nadmorskim visinama iznad 2.500 metara, dok je na najvišim delovima Olimpa, čiji vrh doseže 2.917 metara, temperatura pala na oko 0 stepeni Celzijusa. Iako se na tim visinama sneg može javiti i tokom leta, ovakvi prizori u julu predstavljaju pravu retkost i privukli su veliku pažnju na društvenim mrežama.

Meteorolozi najavljuju da će se vremenske prilike u Grčkoj već tokom dana stabilizovati, a narednih dana očekuje se povratak pravog letnjeg vremena sa temperaturama iznad 30 stepeni. Temperatura mora trenutno se kreće između 25 i 28 stepeni, dok je nešto svežije u Egejskom moru, naročito u blizini turske obale.