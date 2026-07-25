Najviše padavina registrovano je u centralnim i jugoistočnim delovima zemlje, uključujući i pojedina popularna letovališta koja tokom leta posećuju brojni turisti iz Srbije.

Nagla promena vremena donela je osetno osveženje, pa su se dnevne temperature u mnogim krajevima spustile na između 20 i 25 stepeni.

Najizraženije zahlađenje zabeleženo je na severu Grčke i u planinskim predelima, gde je vreme više podsećalo na jesen nego na kraj jula. Posebnu pažnju privukao je Olimp, najviša planina u Grčkoj, čiji su se vrhovi zabeleli pod snežnim pokrivačem.

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Sneg je padao na nadmorskim visinama iznad 2.500 metara, dok je na najvišim delovima Olimpa, čiji vrh doseže 2.917 metara, temperatura pala na oko 0 stepeni Celzijusa. Iako se na tim visinama sneg može javiti i tokom leta, ovakvi prizori u julu predstavljaju pravu retkost i privukli su veliku pažnju na društvenim mrežama.

Meteorolozi najavljuju da će se vremenske prilike u Grčkoj već tokom dana stabilizovati, a narednih dana očekuje se povratak pravog letnjeg vremena sa temperaturama iznad 30 stepeni. Temperatura mora trenutno se kreće između 25 i 28 stepeni, dok je nešto svežije u Egejskom moru, naročito u blizini turske obale.