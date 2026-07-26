Nacionalna alijansa turističkih agencija YUTA objavila je da će sutra biti obustavljen rad na graničnim prelazima između Severne Makedonije i Grčke u periodu od 5.00 do 9.00 časova po srpskom vremenu, odnosno od 6.00 do 10.00 časova po lokalnom vremenu u Grčkoj, a putnička vozila biće propuštana na svakih deset minuta.

Obustava rada odnosi se na carinske službe na kopnenim graničnim prelazima Evzoni (Bogorodica), Dojrani (Dojran) i Niki (Medžitlija), navedeno je u saopštenju.

Prema dostupnim informacijama putnička vozila će biti propuštana na svakih deset minuta, dok će teretni saobraćaj biti potpuno obustavljen u oba smera.

YUTA preporučuje putnicima da planiraju putovanje uz mogućnost dužeg zadržavanja na graničnim prelazima tokom prepodnevnih časova, kao i da prate informacije nadležnih institucija i stanje na graničnim prelazima.