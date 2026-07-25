Iako stručnjaci već godinama upozoravaju da konstrukcija više nije bezbedna za saobraćaj, brojni stanovnici, poljoprivrednici, ali i pojedini turisti nastavljaju da prelaze preko njega kako bi skratili put i uštedeli vreme i gorivo.

Oluja Daniel, jedna od najrazornijih koja je pogodila Grčku poslednjih godina, izazvala je katastrofalne poplave i ogromnu materijalnu štetu. U nevremenu je uništeno ili ozbiljno oštećeno čak 79 mostova širom zemlje, a među njima se našao i most Palaiopyrgos. Od tada do danas njegova konstrukcija nije u potpunosti sanirana, zbog čega stručnjaci upozoravaju da svaki prelazak predstavlja ozbiljan rizik.

Na snimcima koji se velikom brzinom šire društvenim mrežama vidi se da je centralni deo mosta napukao, dok pojedini segmenti konstrukcije vise svega nekoliko centimetara iznad reke Pineios. Uprkos zastrašujućim prizorima, pojedini vozači bez oklevanja prelaze preko mosta, verujući da će bezbedno stići na drugu stranu.

Poljoprivrednici i turisti svakodnevno prolaze preko opasne konstrukcije

Prema navodima lokalnih medija, upravo poljoprivrednici najčešće koriste ovaj prelaz jer im omogućava da izbegnu dug obilazak autoputem. Time štede vreme, gorivo i novac, što im je posebno važno tokom svakodnevnih odlazaka na njive i imanja. Ipak, stručnjaci upozoravaju da nijedna ušteda ne može biti vredna rizika koji ovakav prelazak nosi.

Dodatni problem predstavlja navigacija koja pojedine turiste i dalje usmerava upravo ka ovom mostu. Mnogi od njih tek po dolasku shvate koliko je konstrukcija oštećena, pa ostaju u dilemi da li da rizikuju prelazak ili da se vrate i potraže bezbedniju alternativu.

Video-snimci mosta izazvali su burne reakcije na društvenim mrežama. Dok jedni smatraju da je prelazak preko ovakvog mosta krajnje neodgovoran potez, drugi ističu da stanovnici tog područja često nemaju praktično rešenje, jer bi obilazak značio desetine dodatnih kilometara.

Nadležni su više puta upozoravali da bi most trebalo potpuno zatvoriti dok se ne izvrši temeljna rekonstrukcija. Međutim, sve dok se to ne dogodi, mnogi će nastaviti da svakodnevno rizikuju sopstvene živote, nadajući se da će upravo njihov prelazak proći bez tragedije.