Preteće izjave iz Moskve pojavljuju se dok NATO pokreće velike vežbe „Ramštajn zastava 2026“ u demonstraciji sile.

Američki predstavnik u Savetu bezbednosti UN, Den Negrea, upozorio je da se Kremlj navodno suočava sa porazom, piše Dejli star (Daily star)

"Ruska invazija na Ukrajinu bila je strateška katastrofa. Njene rafinerije nafte gore, a Rusija gubi 5.000 ljudi mesečno. Moskva ne može da postigne svoje ciljeve na bojnom polju. Eskalacija to neće promeniti i samo rizikuje da pogorša katastrofu. Ovaj rat mora sada da se završi. Dosta je bilo", rekao je on.

Međutim, zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Mihail Galuzin izjavio je da je Putin spreman da rasporedi nuklearno oružje ukoliko se Rusija ili Belorusija suoče sa bezbednosnim pretnjama.

Kako piše britanski medij, takvo raspoređivanje moglo bi (navodno) da pokrene treći svetski rat.

"Mi smo stalno spremni da upotrebimo sva sredstva, uključujući i nuklearna, kako bismo osigurali bezbednost Savezne države", izjavio je.

Ukazao je na navodno akumuliranje vojnih snaga NATO-a duž ruske i beloruske granice.

Ovo je praćeno zahtevima u zvaničnom publikaciji „Rosijskaja gazeta“, da Putin rasporedi nuklearno oružje, i pokuša da eliminiše Volodimira Zelenskog. Apel je potekao od vojnog analitičara, pukovnika Jurija Knutova.

Moskva bi trebalo da označi Zelenskog kao „međunarodnog teroristu, što bi u suštini oslobodilo naše specijalne službe za njegovu likvidaciju“, izjavio je.

"Ovim merama za neutralizaciju vazdušnih pretnji može se dodati i promena taktike kopnenog ratovanja. Masovna upotreba dronova usporava tempo naše ofanzive. Prisiljava nas da se raspršimo i vodimo borbene operacije u malim grupama. Moje mišljenje je da se približavamo trenutku kada će se postaviti pitanje upotrebe taktičkog nuklearnog oružja na bojnom polju", saopštio je i dodao:

"To ne moraju nužno biti rakete sa bojevom glavom od deset kilotona. Na primer, imamo granate od 152 mm sa specijalnim [nuklearnim] glavama u upotrebi. To jest, sa punjenjima male snage. One bi trebalo da obezbede naš proboj u ključnim pravcima. Drugim rečima, ako ih koristimo na tri ili četiri mesta u odbrani ukrajinskih oružanih snaga, onda nam je zagarantovano da ćemo napredovati zbog odsustva utvrđenja i neprijateljske žive sile. Istovremeno, nivo upotrebe taktičkog oružja bio bi minimalan. Zatim okružujemo i uništavamo ono što je ostalo u pozadini".

Upozorio je: "Takve akcije su deo borbene taktike i poznate su našem Generalštabu. Takođe je neophodno šire koristiti naše najmoćnije avio-bombe, FAB-3000 i FAB-9000. Ako se aktivno koriste na određenom sektoru, takva municija je takođe sposobna da samleve neprijateljsku odbranu, uključujući i njene zakopane položaje.“