Tridesetogodišnji muškarac, azilant iz Sudana, optužen je za pokušaj ubistva nakon napada nožem koji se dogodio sinoć u Belfastu.

Dok vlasti pozivaju građane na smirenost zbog strahovanja od mogućih nereda tokom večeri, prikupljene su hiljade funti za "heroja" koji je pritekao u pomoć žrtvi koristeći štap za hurling.

Kako je saopštila policijska služba Severne Irske uhapšeni če se sutra pojaviti pred sudom u Belfastu. Više od 2.500 funti prikupljeno je za heroja koji je pomogao žrtvi štapom za hurling.

Muškarac koji se sinoć suprotstavio napadaču identifikovan je kao Maiti Mag Toghearnan. Njegovi prijatelji su pokrenuli kampanju na platformi GoFundMe kako bi mu kupili "pivo za njegovu neverovatnu hrabrost i odvažnost".

Do sada je u okviru kampanje prikupljeno 2.666 funti, što odgovara vrednosti od približno 555 krigli piva Ginis prema prosečnim cenama u Belfastu.

Belfastski odbornik Karl Vajt pozvao je stanovnike da imaju na umu da Severna Irska nije rasističko mesto, osvrćući se na očekivane proteste u glavnom gradu regiona tokom večeri.

On je istakao da razume strah i zabrinutost građana.

"Ali takođe moramo da zapamtimo da nismo rasističko mesto", rekao je odbornik i dodao:

"Ne smemo dozvoliti da budemo pod uticajem krajnje desnih agitatora koji, čim dođe do problema i kada budete uhapšeni od strane policije, pobegnu glavom bez obzira i nigde ih nema".

Na društvenim mrežama je objavljen snimak zločina iz Belfasta, koji je redakcija portala Telegraf.rs odbila da bjavi jer je previše svirep.