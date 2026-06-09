"Upravo me je naša velika vojska obavestila da su Iranci prošle noći oborili jedan od naših visoko sofisticiranih helikoptera "Apač" koji je patrolirao Ormsukim moreuzom. Dva pilota su bila uključena u taj incident, a oboje su bezbedno i nepovređeni. SAD moraju odgovoriti na ovaj napad", napisao je on na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Ranije danas, američki vojni helikopter AH-64 Apač srušio se u blizini Ormuskog moreuza i dva člana posade bezbedno su spasena.

Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je da su vojnici spaseni u roku od oko dva sata nakon nesreće, i da su u stabilnom stanju.

Spasilačke napore predvodili su Centralna komanda američkih pomorskih snaga i 82. vazdušno-desantna divizija, uz podršku jedinica američkog vazduhoplovstva i mornarice, uključujući i Operativnu grupu 59 američke 5. flote.