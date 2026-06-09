Tri snažne eksplozije pogodile su danas gasovod Mozdok-Kazimagomed u ruskoj republici Dagestan, nakon čega je izbio ogroman požar koji je zahvatio područje u blizini grada Kiziljurt. Prema prvim informacijama, evakuisano je više od 100 ljudi, dok za sada nema podataka o žrtvama.

Kako prenosi ukrajinska nezavisna agencija UNN, eksplozija se dogodila na glavnom gasovodu, a snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju džinovski stub vatre koji se uzdigao visoko iznad grada.

Prema informacijama Telegram kanala Baza, cev gasovoda eksplodirala je u blizini benzinske pumpe u Kiziljurtu.

Gas pod pritiskom i dalje gori

Navodi se da gas pod visokim pritiskom i dalje izlazi iz oštećenog sistema i sagoreva, dok su hitne službe blokirale područje oko mesta nesreće.

Istovremeno se rešava pitanje dodatne evakuacije stanovnika iz okolnih kuća zbog opasnosti od novih eksplozija.

Regionalno odeljenje ruskog Ministarstva za vanredne situacije saopštilo je da su se tri eksplozije dogodile na magistralnom gasovodu prečnika 1.200 milimetara.

Na teren je upućeno 25 pripadnika spasilačkih službi i sedam jedinica specijalne opreme.

Plamen se vidi kilometrima daleko

Lokalni mediji navode da se ogroman požar može videti sa udaljenosti od nekoliko kilometara, dok se nad područjem uzdiže gust dim.

Nadležne službe nastavljaju borbu sa vatrenom stihijom i utvrđivanje uzroka incidenta.