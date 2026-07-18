Strašno! Muškarac G. B. (44) iz Beograda došao je kod lekara zbog povreda koje je zadobio, a potom je uhapšen zbog sumnje da je izbo nožem dvojicu muškaraca! Navodno napadač je ranije bio u braku sa sestrom napadnutih mladića!

Kako saznajemo, dvojica muškaraca povređena su u napadu nožem koji se dogodio na beogradskoj opštini Palilula, a osumnjičeni za napad ubrzo se sam javio lekarima zbog povrede koju je zadobio.

Prema informacijama iz istrage, incident je prijavljen u četvrtak oko 16 časova, kada je G. B. navodno nožem napao D. I. (35) i A. B. (25).

- Muškarac D. I. je zadobio više posekotina po leđima i levom ramenu, dok je A. B. uboden u predelu stomaka, leve ruke i ispod pazuha. Obojica su prevezena u Urgentni centar radi daljeg zbrinjavanja - navodi izvor blizak istrazi.

Policija je tokom uviđaja utvrdila da se napad dogodio oko 100 metara od mesta gde su pronađeni tragovi krvi. U blizini su pronađeni i određeni predmeti koji bi mogli biti povezani s događajem, među kojima su makaze i čekić. Sumnja se da su predmeti korišćeni u sukobu.

Nakon prijave, pokrenuta je policijska akcija „Vihor 3“ i potraga za osumnjičenim. Međutim, G. B. se ubrzo sam pojavio u zdravstvenoj ustanovi, gde je zatražio pomoć zbog povrede kolena za koju se sumnja da je nastala udarcem tupim predmetom.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti priveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Beogradu. Na teret mu se stavlja krivično delo teško ubistvo u pokušaju.

Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičeni je bivši suprug sestre dvojice povređenih muškaraca.

- Istraga će utvrditi sve okolnosti i motiv napada. Sumnja se da je napadač zapravo prethodno napao nasred ulice bivšu suprugu, a da su je njena braća samo branila, zbog čega je napao i njih dvojicu i izbo ih, a potom pobegao - navodi izvor blizak istrazi.

Utvrđuju se okolnosti ovog zastrašujućeg napada.

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