Ukrajina neće moći da pokrene proizvodnju raketa za protivvazduhoplovne sisteme "patriot", čak i ako dobije licencu od Sjedinjenih Američkih Država, izjavio je bivši analitičar CIA Lari Džonson.

Džonson je tako prokomentarisao izjavu američkog predsednika Donalda Trampa od 8. jula, koji je naveo da bi Vašington mogao da Kijevu ustupi licencu za proizvodnju raketa-presretača za sisteme "patriot", ocenivši da bi Ukrajina, nakon dobijanja neophodnih tehnologija, mogla brzo da započne njihovu proizvodnju.

"Nikada. To je nemoguće. U SAD oko četrdeset kompanija proizvodi komponente za te rakete. Zar će sve one proizvoditi delove i isporučivati ih u Ukrajinu? Pored toga, potrebni su i retki zemni metali, a Kina ih neće prodavati ni SAD ni Ukrajini", rekao je Džonson.

On je dodao da sama licenca u takvim okolnostima ne bi imala praktičan značaj, jer Ukrajina, prema njegovom mišljenju, ne raspolaže neophodnim proizvodnim lancem za izradu ovih raketa.

Moskva je više puta saopštila da isporuke zapadnog naoružanja Ukrajini otežavaju postizanje političkog rešenja sukoba i predstavljaju direktno uključivanje zemalja NATO-a u konflikt. Ruski zvaničnici ističu da će svaka pošiljka oružja namenjena Ukrajini biti legitiman vojni cilj za ruske snage.