Nemačka, Francuska, Holandija, Belgija i Luksemburg predlažu da Evropska unija razmotri privremeno ograničavanje nekih glasačkih prava budućim članicama, kao i uvođenje snažnijih mehanizama zaštite vladavine prava, prenosi Rojters.

Predlog je iznet u zajedničkom dokumentu pet zemalja. Među evropskim vladama vodi se rasprava o potrebi izmene pravila za nove članice, dok Crna Gora očekuje pridruživanje Uniji 2028. godine, a Albanija, Ukrajina i Moldavija napreduju u svojim pristupnim procesima.

Pojedine prestonice sada se zalažu za razvoj jačih zaštitnih mehanizama za buduće članice, delimično podstaknute iskustvom bloka sa demokratskim nazadovanjem u Mađarskoj tokom mandata bivšeg premijera Viktora Orbana.

Dokument navodi moguće opcije koje bi bile uključene u buduće pristupne ugovore, poput novog mehanizma nadzora i zaštitne klauzule koja bi omogućila reakciju u slučaju ozbiljnog nazadovanja u oblastima kao što su demokratija i sloboda medija.

"EU bi trebalo da sprovede dubinsku raspravu o mogućnosti privremenih, prelaznih ograničenja glasačkih prava za nove države članice, posebno u delovima pravne tekovine EU gde je potrebna jednoglasnost", stoji u dokumentu.

Potpisnice pritom misle na odluke o proširenju, spoljnjoj politici i budžetu Unije, za koje je trenutno potrebna saglasnost svih država članica.





