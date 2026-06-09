Dvadesetdvogodišnji Aleksandar Avendanjo Varela tragično je izgubio život u jezeru Penjol Gvatape u Kolumbiji, nakon što je tokom žurke na brodu došlo do sukoba koji se završio kobno. Snimak njegovih poslednjih trenutaka, koji se u međuvremenu pojavio na društvenim mrežama, izazvao je šok i nevericu.

Aleksandar se 24. maja ukrcao na brod za zabavu, očekujući nezaboravan provod, ali se sve pretvorilo u tragediju. Na uznemirujućem snimku vidi se kako grupa mladića viče i gura se, dok Aleksandra u jednom trenutku guraju sve do same ivice plovila. U tom trenutku nije imao ni pantalone ni obuću.

Ubrzo dolazi do fizičkog obračuna između njega i ostalih osoba na brodu. Nekoliko sekundi kasnije, vidno uznemiren i uplašen, Aleksandar preskače ogradu i završava u vodi.

Snimak prikazuje kako pokušava da se održi na površini, maše rukama i očajnički se bori da ispliva. Međutim, posle nekoliko trenutaka nestaje ispod površine jezera.

Posebno je šokantno to što niko od prisutnih nije skočio da mu pomogne. Brod je nastavio svoju rutu, dok su pojedini putnici, prema snimku koji kruži internetom, upozoravali da mladić ne zna da pliva, dok su drugi navodno uzvikivali: „Udavite ga“.

Nakon što Aleksandar nije izronio, pokrenuta je velika potraga. Zbog otežanih uslova njegovo telo pronađeno je tek nekoliko dana kasnije.

Kolumbijska policija otvorila je istragu o njegovoj smrti, ali do sada niko od gostiju sa broda nije uhapšen.

Jezero Penjol Gvatape jedno je od najpoznatijih turističkih mesta u Kolumbiji, ali prema nezvaničnim podacima u njegovim vodama do sada se utopilo više od 50 ljudi.