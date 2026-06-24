Telo manekenke Natalije Viljalbe Angarite pronašle su čistačice u iznajmljenom stanu na sedmom spratu zgrade u glavnom gradu Bogoti.

Telo tridesetšestogodišnja žene pronađeno je u velikom koferu u kupatilu nakon što je osoblje otišlo da proveri prijave o vodi koja je neprekidno tekla.

Na mestu događaja pronađene su njene lične stvari, uključujući dva pasoša – jedan istekao i jedan važeći sa pečatima koji pokazuju nedavno putovanje u Španiju.

Njena smrt se istražuje kao moguće ubistvo i nasilna smrt. Prema navodima policije, britanski državljanin je ušao u stan 17. juna, a napustio ga narednog dana.

Snimci sa nadzornih kamera zabeležili su muškarca kako nosi posteljinu do prostora za pranje veša. Video-snimak potvrđuje njegovo prisustvo u stanu 17. juna.

Istražitelji navode da im je snimak sa nadzorne kamere pomogao da identifikuju određene predmete i lokacije pogodne za prikupljanje DNK tragova, vlakana i drugih forenzičkih dokaza.

Prema policiji, u ranom delu Natalijinog boravka u stanu bio je prisutan i američki državljanin iz Teksasa.

Snimci sigurnosnih kamera, evidencije ulaska u zgradu i kretanje dvojice stranih državljana sada se analiziraju u okviru istrage.

Forenzički stručnjaci poslali su telo na obdukciju kako bi utvrdili tačan uzrok i vreme smrti, kao i prikupili otiske prstiju i druge tragove.

Međutim, oba muškarca su i dalje u bekstvu i za njima se aktivno traga. Motiv još nije utvrđen, a niko nije uhapšen.

Decenije sukoba u Kolumbiji doprinele su produbljivanju seksualnog i rodno zasnovanog nasilja kojem su izložene žene i devojčice.

Sa 886 zabeleženih femicida tokom 2024. godine, zemlja je dostigla najviši nivo u poslednjih sedam godina.

Ovaj slučaj je izazvao poređenja sa ubistvom DJ-ice Valentine Trespalasios iz 2023. godine, čije je telo takođe pronađeno u koferu.

U junu 2024. godine, kolumbijski sud proglasio je američkog državljanina Džona Nelsona Poulosa krivim za teško ubistvo žene, kao i za prikrivanje i uništavanje dokaza. Osuđen je na kaznu zatvora od 42 godine i osam meseci, piše "San".

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