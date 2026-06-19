Poznati hotel Viva u turističkoj oblasti Bahajibe u provinciji La Romana u Dominikanskoj Republici, što je izazvalo brzo angažovanje više jedinica pokrajinske vatrogasne službe u pokušaju da se vatra stavi pod kontrolu, javljaju lolalni mediji.

Prema preliminarnim informacijama, gust dim viđen je kako se diže iz hotelskog kompleksa, a slike koje su se proširile društvenim mrežama prikazuju razmere požara. Vlasti još nisu potvrdile uzrok incidenta.

Za sada nema zvaničnih izveštaja o povređenima ili mogućim žrtvama.

Kako s lica mesta javljaju čitaoci našeg portala Telegraf.rs, brojne ekipe hitnih službi i dalje su na terenu i rade na gašenju vatre i sprečavanju njenog širenja na obližnje objekte unutar turističkog kompleksa, a gosti su evakuisani na sigurno.

(Telegraf.rs)