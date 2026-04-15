Jake kiše odnele su najmanje 16 ljudskih života u Dominikanskoj Republici i na Haitiju, navodi se u današnjim izveštajima civilne zaštite i lokalnih medija. Pozivajući se na lokalne medije, Rojters je preneo da je najmanje 12 osoba poginulo u poplavama koje su pogodile nekoliko naselja na severu Haitija.

Lokalni portal Listin Diario preneo je da je u Dominikanskoj Republici, koja deli karipsko ostrvo Hispanijolu sa Haitijem, stradalo četvoro ljudi, od kojih su neke odnele nabujale reke, a jedna beba je poginula u kući kada se na nju srušio zid.

Dominikanske vlasti su u ponedeljak saopštile da je više od 30.000 ljudi primorano da napusti svoje domove i da se očekuje da će kiše ojačati tokom narednog vikenda. Na obližnjoj američkoj teritoriji Portoriku, vlasti su pozvale stanovnike da izbegavaju poplavljene auto-puteve jer se ne očekuje prestanak kišnih padavina.