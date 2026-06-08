Ruske službe bezbednosti isključile su delove specijalnog sistema za nadzor koji štiti predsednika Vladimira Putina i njegove najbliže saradnike nakon atentata na ajatolaha Alija Hamneija u Teheranu, prema rečima dve osobe upoznate sa situacijom.

Sistem, koji je odvojen od skoro 300.000 kamera koje prate građane Moskve, ponovo je uključen tek nakon što su ga inženjeri temeljno pregledali u pokušaju da ga potpuno izoluju od interneta, rekao je jedan od izvora.

Vanredne mere predostrožnosti preduzete su nakon što je izraelska obaveštajna služba prikupila ogromne količine video snimaka sa iranskih saobraćajnih kamera kako bi pomogla u određivanju lokacije i vremena sastanka Hamneija i njegovih najbližih saradnika 28. februara, objavio je Fajnenšel Tajms (FT). Nekoliko visokih bezbednosnih zvaničnika ubijeno je na sastanku u početnom udarcu zajedničkog američko-izraelskog rata protiv Islamske Republike.

Atentat je bio dramatična demonstracija novog tehnološkog prodora – upotrebe veštačke inteligencije za analizu miliona sati video snimaka prikupljenih hiljadama kamera radi pronalaženja i praćenja meta. Direktor ruske Federalne službe bezbednosti (FSB), Aleksandar Bortnikov, upozorio je prošle nedelje regionalne bezbednosne lidere da je ogromni aparat za nadzor Rusije postao ranjivost, pretvarajući alat autoritarnog režima za praćenje sopstvenih građana u slabost koju neprijatelji mogu da iskoriste.

"Nedavna eliminacija visokih iranskih zvaničnika od strane američko-izraelskog saveza je jasno upozorenje", rekao je 26. maja, prema ruskim državnim novinskim agencijama. "Lokacije žrtava su delimično identifikovane putem softverskih 'zadnjih vrata' u teheranskim sistemima za video nadzor."

Vlade već dugo znaju da iskusni hakeri ili špijuni, poput izraelskih elitnih jedinica za elektronsko izviđanje, mogu relativno lako da prodru u sigurnosne kamere. No, napredak veštačke inteligencije poslednjih godina omogućio im je da u ogromnim skupovima vizuelnih podataka precizno prepoznaju određena ponašanja i obrasce.

Raste zabrinutost zbog ovog sistema

Izraelski obaveštajci iskoristili su taj napredak kako bi mapirali složenu geografiju Teherana, pronašli obrasce ponašanja telohranitelja visokih zvaničnika i efikasno izdvojili mete iz miliona sati snimaka sa hiljada kamera. Te informacije su kombinovali sa drugim obaveštajnim izvorima, uključujući ljudske izvore.

Vizuelne mogućnosti tehnologije veštačke inteligencije postale su znatno snažnije oko 2023. godine, a dodatni iskorak dogodio se otprilike pre godinu dana, reklo je nekoliko osoba upoznatih sa složenom matematikom koja stoji iza te tehnologije. Ona je za nekoliko redova veličine sofisticiranija od takozvanih algoritama mašinskog učenja koji omogućavaju prepoznavanje lica, detekciju oružja ili praćenje vozila prema marki ili registarskoj oznaci.

Za razliku od starijih alata, ograničenih na nekoliko desetina unapred zadatih pretraga, ovi novi alati omogućavaju gotovo neograničen raspon upita jer dopuštaju pretraživanje video-zapisa jezičkim naredbama. To obaveštajcima omogućava da pretražuju ogromne količine video-snimaka koristeći jednostavne pojmove za pretragu, na primer dva muškarca koja jedan drugome predaju torbu, osobu koja je promenila izgled ili se više puta tokom dana presvukla, ili vozilo koje je nedavno prefarbano ili je u kratkom periodu nekoliko puta prošlo pored istog mesta.

"Ovo je sveti gral nadzora", rekao je jedan evropski zvaničnik čija zemlja koristi tu tehnologiju u svojim gradovima. "Možemo da tražimo ponašanje, a ne predmete, to je otvorilo ceo svet novih mogućnosti".

Razgovori sa gotovo desetak osoba, uključujući bivše i sadašnje obaveštajce te visoke bezbednosne zvaničnike u četiri zemlje, otkrili su zabrinutost zbog ove nove sposobnosti. Ona zapravo pretvara milijarde dolara uložene u CCTV sisteme, posebno saobraćajne kamere, u svojevrsnu ključaonicu kroz koju protivnici mogu da posmatraju ogromne gradove i osigurane objekte kako bi u industrijskim razmerama izvlačili obrasce i tajne. Kada se određena osoba identifikuje, ti sistemi mogu brzo da izrade dosijeje o njenim aktivnostima tokom više meseci. To pomaže da se rekonstruišu ne samo njeni životni obrasci, nego i obrasci ljudi sa kojima je u kontaktu. Takvi sistemi mogu da prikupljaju informacije ne samo iz CCTV-a, nego i sa društvenih mreža, iz hakovanih komunikacija, zvuka koji uhvate mikrofoni u pametnim uređajima te iz istorije putovanja.

"Sposobnost samog posmatranja neprijateljskih izvora nije jedinstvena ni nova, ali mogućnost da se u hiljadama sati i na hiljadama izvora pronađe tačan trenutak koji tražite, to je nešto stvarno, stvarno novo u našem svetu", rekao je Matan Goldner, izvršni direktor 15-članog start-apa Conntour sa sedištem u Tel Avivu, čiji su klijenti izraelske obaveštajne službe i singapursko ministarstvo unutrašnjih poslova. Ideja da bi sopstveni sistem nadzora neke zemlje njeni neprijatelji mogli tako efikasno i potpuno da okrenu protiv nje uznemirila je kontraobaveštajne službenike širom sveta. Njihova početna reakcija bila je pokušaj da se zatvore ranjivosti u samim sistemima kamera, što je izuzetno težak zadatak s obzirom na brojne generacije kamera koje čine složeni mozaik većine nadzornih mreža.

Već postojala zabrinutost za Putinovu bezbednost

Rusi su već imali ozbiljne zabrinutosti za Putinovu ličnu bezbednost, posebno zbog rizika od ukrajinskih obaveštajnih službi, koje su prodrle u saobraćajne kamere u Rusiji. Takođe su koristile podatke o lokaciji mobilnih telefona kako bi pomogle u atentatima na visoke ruske vojne zvaničnike u samom centru Moskve.

Uprkos ruskim merama opreza, jedan nezavisni ukrajinski haker rekao je FT-u da kamere u Moskvi, pa čak i oko Kremlja, "i dalje rade i redovno se hakuju". Odbio je da kaže ima li Ukrajina sposobnost da ih analizira u velikim razmerama. SAD i Ujedinjeno Kraljevstvo, koji imaju pristup takvim alatima, u prošlosti su ukrajinskoj vojsci dostavljali precizne informacije za ciljanje, uključujući obaveštajne podatke zasnovane na snimcima visoke rezolucije sa nadzornih dronova.

I Kina koristi tu tehnologiju

Kina počinje da koristi tu tehnologiju kako bi unapredila svoj nadzor. Kina ulaže u nove generacije kamera i softvera sa veštačkom inteligencijom koji mogu da tumače prizore, prepoznaju obrasce ponašanja i dohvataju snimke pomoću pisanih uputstava. No, taj napredak istovremeno stvara više prilika za kineske rivale da efikasno zavire unutar njenih granica. Najranija radna verzija tih analitičkih alata datira otprilike iz 2023. godine, u vreme kada je komercijalno dostupna veštačka inteligencija počela da stvara video-zapise iz tekstualnih naredbi. Obrnuta primena te tehnologije, korišćenje teksta za pretraživanje video-zapisa, izuzetno je pojačala mogućnost pretraživanja tokova podataka koje prikupljaju kamere sveprisutne u modernom životu.

Tokom protesta u Iranu u decembru 2025., vlast je postavila nove video-kamere za nadzor okupljenih, rekla je osoba upoznata sa situacijom. Izrael je uspeo da hakuje te nove video-signale u realnom vremenu, rekao je jedan regionalni zvaničnik upoznat sa slučajem. Airis, kompanija sa sedištem u Vašingtonu koja uključuje veterane izraelskih jedinica za elektronsko izviđanje, prodaje sistem koji može da identifikuje, a zatim i prati ljude koji pokazuju ponašanje nalik krijumčarima ili pripadnicima kartela, na primer nošenje velikih najlonskih torbi noću ili naoružane muškarce sa određenim oznakama ili tetovažama.

Samo u poslednjih godinu dana primena veštačke inteligencije na različite tokove podataka, uključujući one prikupljene sa društvenih mreža, "skratila je vreme potrebno za takav posao sa dana na minute", rekao je Rotem Abeles, suosnivač Airisa. Takve tehnike, međutim, nisu nepogrešive. Zemlje koje primenjuju veštačku inteligenciju u nadzoru suočavaju se sa neprijateljima, posebno među nedržavnim akterima poput militantskih grupa Hezbolah i Hamas, koji koriste niskotehnološke mere, poput rukom pisanih poruka i starih analognih telefonskih linija.

Tokom rata u Gazi, najsofisticiraniji izraelski takozvani sistemi za "presretanje, nadzor i izviđanje" nisu uspeli da lociraju šefa Hamasa Jahju Sinvara, arhitektu napada 7. oktobra 2023. Izrael i njegovi saveznici uložili su ogromne resurse u njegovo pronalaženje, uključujući "analizu hoda" kako bi pokušali da ga identifikuju u gomili. Umesto toga, ubijen je u oktobru 2024. u događaju koji je vojska opisala kao slučajan susret. U svojim poslednjim trenucima, snimljen dronom koji ga nije identifikovao, Sinvar je nosio zaštitne naočare i čvrsto umotan šal koji je prekrivao njegove karakteristične uši – niskotehnološku prepreku izraelskoj visokotehnološkoj potrazi.