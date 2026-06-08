Posle rekordne 2025. godine, uključujući neto profit samo na domaćem tržištu od 211 miliona evra, a prihode merene milijardama, za Telekom Srbija dolaze još bolja vremena. Vrlo realna očekivanja za 2026. su rast neto profita na preko 300 miliona evra, a u narednih pet godina na pola milijarde.

- Sada je naša tržišna pozicija tako dobra da u narednih bar deset ili, tačnije, 20 godina niko ne može da nas poremeti u Srbiji i punim kapacitetom možemo da se usmerimo na prioritete kao što su širenje na dijasporu, ulaganja u startapove i multimedije - izjavio je juče za TV Prva generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić.

Prošla godina je za srpski Telekom bila izuzetna, prihod na nivou grupacije 2,3 milijarde evra, od čega u Srbiji čak 1,7 milijardi, a zahvaljujući akvizicijama Junajted grupe i Oriona broj korisnika je povećan za više od pola miliona.

- Potvrda tih rezultata je izuzetno dobar međunarodni kreditni rejting koji su nam dale globalne agencije, najbolji do sada, i na osnovu toga imali smo rekordan nastup na evropskoj berzi kao jedina kompanija sa Zapadnog Balkana. Drugi put smo izdali korporativne evroobveznice, ovog puta u vrednosti od 1,95 milijardi evra, što je fantastičan rezultat s obzirom na globalni kontekst, a uz ukupno interesovanje najuglednijih investitora iz celog sveta od 14 milijardi, što je najbolji rezultat u 2025/26. koji je neka kompanija iz takozvanih zemalja u razvoju postigla - naglasio je Vladimir Lučić.

Očekivanja za ovu godinu još su veća, što podrazumeva i rast neto profita na preko 300 miliona evra, a najbolje tek sledi.

- Kupovinom TV Sportklub uspeli smo da značajno spustimo cenu sportskih prava, koja su sada i četiri puta povoljnija, tako da će nam taj trošak značajno pasti. Takođe, imaćemo mogućnost i još povoljnijih kamata. Prema vrlo realnim projekcijama, Telekom Srbija u sledećih pet godina treba da dođe u situaciju da ima neto profit od preko pola milijarde evra. Toga su svesne najuglednije finansijske institucije, koje nam daju važna sredstva bez ikakvih garancija - objasnio je Lučić.

Telekom je nezaustavljiv uprkos punih sedam godina kontinuirane negativne kampanje u medijima koje je držala konkurencija, u pokušaju da zaustave srpsku nacionalnu kompaniju, ne birajući sredstva. Uz sve to dešava se i vrlo nepovoljan globalni kontekst, poput ratova u Ukrajini i Iranu, uz krajnje loše ekonomske posledice po čitav svet.

- Mi se, naravno, ne zaustavljamo. Između ostalog, intenzivno radimo na povećanju broja korisnika u Nemačkoj i na otvaranju novih poslovnica u toj zemlji, a od septembra kreće naša mobilna telefonija u SAD. Već sada imamo preko pola miliona jedinstvenih korisnika u inostranstvu, van regiona, a i taj broj će višestruko da raste - poručio je Vladimir Lučić.







Zadovoljstvo ishodom izbora na KiM



- Sa Kosova i Metohije stigli su odlični rezultati izbora u srpskim sredinama. Ubedljiva pobeda Srpske liste, uz veliku izlaznost, važna je i za našu kompaniju MTS na KiM. Albanski predstavnici nametnuti na severu otežavali su nam poslovanje na svaki mogući način, u saradnji sa Kurtijevom administracijom. Na KiM imamo više od 250 zaposlenih, kojima se najiskrenije zahvaljujem na profesionalizmu, ali i na hrabrosti, sve naše usluge funkcionišu besprekorno, a poslujemo pozitivno, samoodrživo, za razliku od ostalih operatera u Pokrajini - izjavio je generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić.