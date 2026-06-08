Oružane snage Letonije izdale su danas upozorenje na vazdušnu opasnost za istočne delove zemlje koji se graniče sa Rusijom i Belorusijom, pozivajući stanovnike da ostanu u svojim domovima.

Najmanje jedan dron je, prema rečima portparola vojske za agenciju Reuters, potvrđeno ušao u letonski vazdušni prostor iz pravca Rusije.

Vojni dronovi koji zalutaju u vazdušni prostor Finske, Estonije, Letonije i Litvanije poslednjih meseci izazivaju zabrinutost da bi rat u Ukrajini mogao da se prelije na severne granice NATO-a sa Rusijom.

Kako Ukrajina pojačava napade dronovima velikog dometa na ruske naftne luke na Baltičkom moru, pojedine letelice promašuju svoje ciljeve, što dovodi do bezbednosnih upozorenja u susednim državama, piše Rojters.

BONUS VIDEO