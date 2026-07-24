Investitori pažljivo prate razvoj događaja na Bliskom istoku, gde rastu tenzije izazivaju strah od ozbiljnijih poremećaja u globalnom snabdevanju energentima.

Dodatnu neizvesnost izazivaju nastavak američkih vojnih akcija i sve oštrija retorika između Vašingtona i Teherana. Sjedinjene Američke Države izvele su trinaesti uzastopni dan napade povezane sa Iranom, dok obe strane poručuju da u ovom trenutku nema izgleda za obnavljanje pregovora.

Predsednik SAD Donald Tramp upozorio je da bi svaki novi napad na brodove u Crvenom moru mogao da izazove, kako je naveo, ozbiljnu vojnu odmazdu protiv Irana i jemenskih Huta. Dodao je i da razmatra mogućnost "masovnog napada" na Iran.

Napadi na tankere pojačali zabrinutost tržišta

Trampove izjave usledile su nakon napada militanata Huta, koje podržava Iran, na dva saudijska tankera u Crvenom moru. Ta pomorska ruta ima veliki značaj za izvoz saudijske nafte, posebno u trenutku kada sukobi i dalje otežavaju prolazak brodova kroz Ormuski moreuz.

Zbog povećanog bezbednosnog rizika, kupci iz Azije već razmatraju alternativne pravce za transport saudijske nafte, uključujući prolazak kroz Suecki kanal i obilazak Afrike.

Novi problemi u snabdevanju

Pored geopolitičkih tenzija, tržište je pogodio i novi poremećaj u izvozu iz regiona Kaspijskog mora.

Konzorcijum kaspijskog naftovoda obustavio je utovar sirove nafte na svom terminalu na Crnom moru nakon napada na tankere, čime je poremećen izvoz oko 80 odsto kazahstanske nafte.

Kombinacija vojnih sukoba, problema u transportu i dodatnih ograničenja u snabdevanju nastavlja da vrši snažan pritisak na tržište, zbog čega analitičari upozoravaju da bi cena nafte mogla da ostane povišena sve dok se situacija na Bliskom istoku ne stabilizuje.

(Trading Econimics)

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