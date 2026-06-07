Operativni štab iranskih oružanih snaga Hatam al Anbija saopštio je danas, nakon lansiranja raketa na Izrael, da Izrael mora da zaustavi napade na Liban ili će se suočiti sa "daljim razornim udarcima".

U saopštenju, koje prenosi Al Džazira, navodi se da je, uprkos prethodnim iranskim upozorenjima, Izrael prešao "sve crvene linije" nakon što je napao južna predgrađa Bejruta, i povećao napade širom južnog Libana.

"Ranije smo upozoravali da ćemo, ako se kriminal u predgrađima Bejruta proširi, napasti ciljeve na okupiranim teritorijama", navodi se u saopštenju iranske vojske.

Dodaje se da će se Izrael "ako proširi napade na taj region ili odgovori na akcije Irana", suočiti sa još razornijim udarcima.

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da je izraelska protivvazdušna odbrana večeras presrela dve iranske rakete koje su bile usmerene na sever Izraela, kao i da je u međuvremenu lran ponovo lansirao rakete.