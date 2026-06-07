Pokušaj da se iz izborne trke uklone najjači protivnici završio se neuspehom, a odluka Centralne izborne komisije dodatno je pojačala tenzije pred parlamentarne izbore u Jermeniji.

U zakavkaskoj republici 7. juna održavaju se prvi parlamentarni izbori posle osam godina, a politička scena ulazi u završnicu kampanje u atmosferi sve oštrijih sukoba između vlasti i opozicije.

Najveći problem za vladajuću partiju predstavljaju rezultati istraživanja javnog mnjenja, koji pokazuju da podrška opozicionim snagama zajedno značajno premašuje podršku partiji na vlasti.

Prema poslednjim anketama, za Pašinjanovu partiju „Građanski ugovor“ izjasnilo se 32,4 odsto ispitanika. Na drugom mestu nalazi se „Jaka Jermenija“ proruskog milijardera Samvela Karapetjana sa 16,4 odsto podrške.

Odmah iza nje je blok „Jermenija“ bivšeg predsednika Roberta Kočarjana sa 15,2 odsto glasova. Partija „Prosperitetna Jermenija“ jednog od najbogatijih biznismena u zemlji Gagika Carukjana ima podršku od 8,8 odsto, dok „Krila jedinstva“ bivšeg ombudsmana Armana Tatoyana beleže 6,2 odsto.

Kada se saberu rezultati opozicionih partija, dolazi se do ukupnih 46,6 procenata podrške, što je znatno više od rejtinga vladajuće stranke. Upravo taj odnos snaga postao je centralna tema predizborne kampanje.

Premijer je tokom televizijske debate pozvao lidera prozapadne Meritokratske partije Gurgena Simonjana da od Centralne izborne komisije zatraži poništavanje registracije „Jake Jermenije“, bloka „Jermenija“ Roberta Kočarjana i partije „Prosperitetna Jermenija“.

Obrazloženje je bilo da su politički rivali navodno počinili predizborne prekršaje. Međutim, Centralna izborna komisija nije prihvatila takav zahtev.

Komisija je odbila obraćanje partije „Republika“, koja je tražila da se registracija bloka „Jaka Jermenija“ proglasi nevažećom. Time je pokušaj uklanjanja jednog od glavnih konkurenata iz izborne trke praktično propao.

Politički sukob tu nije završen. U opozicionim krugovima pojavile su se optužbe da se kampanja ne vodi pod jednakim uslovima. Kao primer navodi se činjenica da su plakati partije „Građanski ugovor“ i dalje prisutni širom Jerevana uprkos takozvanom „danu tišine“, tokom kojeg je svaka politička agitacija zabranjena.

Dok se u Jermeniji vodi žestoka predizborna borba, reakcije stižu i iz Moskve. Zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova upozorila je na, kako je navela, pokušaje podrivanja demokratskih procedura.

Ona je saopštila da postoje informacije prema kojima se umesto političke borbe po zakonima i pravilima vodi borba protiv samih demokratskih procedura.

Zaharova je upozorila da bi eventualno nedopuštanje pojedinim partijama da učestvuju na izborima moglo da liši građane prava da odlučuju o budućnosti svoje zemlje i da dovede u pitanje legitimitet čitavog izbornog procesa.

Zbog toga je pozvala vlasti u Jerevanu da se, ne samo deklarativno već i u praksi, pridržavaju demokratskih procedura o kojima, kako je navela, često govore.

Kako se približava dan glasanja, postaje sve jasnije da će izbori predstavljati ozbiljan test za političku budućnost zemlje. Jedno je već izvesno – pokušaj da se ključni protivnici uklone iz trke nije uspeo, a politička bitka sada ulazi u najneizvesniju fazu.