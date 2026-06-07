Jovana Petrović (18), ćerka poznatog trubača Dejana Petrovića, fizički je napadnuta u Užicu tokom noćnog izlaska sa drugaricama.

Dejan je otkrio identitet muškaraca koji je napao njegovu naslednicu, a naveo je da je reč o bratu MMA borca Marka Bojkovića.

Nakon što je Jovana slučaj prijavila policiji napadač je, prema saznanjima njenog oca, priveden.

O ovom slučaju oglasio se i MMA borac Marko Bojković.

- Ne znam ništa o tome. Kada budem saznao šta se desilo i o čemu se radi ja ću vam se javiti, za sad ništa o tome ne znam - rekao je Marko Bojković za "Hype".

Jovana Petrović se nakon lekarskih pregleda oporavlja u porodičnom domu, a njen otac kaže da je pretrpela ogromnu traumu.

- Bogu hvala, dobro je, nosi kragnu u kući. Boli je malo, teže guta i otekao joj je taj deo oko grkljana i jabučice. Tek jutros ju je stigao strah, baš se uplašila. Juče nas je doktor za ORL upitao da li smo svesni da udarac u grkljan može da se završi smrtnim ishodom! Tako da, kada smo skontali šta je sve moglo da bude, ispalo je najbolje što je moglo - zaključio je Dejan Petrović.



Ćerka Dejana Petrovića dobijala pretnje pre napada

Kako je objasnio Dejan Petrović, napadač je identifikovan kao rođeni brat poznatog srpskog MMA borca. Do sukoba je došlo kada je osumnjičeni, koji je sa društvom došao sa Zlatibora, počeo da provocira goste u diskoteci.

Jovana je u policiji izjavila da se incident dogodio nakon izlaska u kom su momci išli za njima u grupi i vređali ih navodnim rečima: "J***ćemo Vas ku**e, dr**e..."

U jednom momentu jedan od njih, kako je navela, za koga je kasnije saznala da se radi o bratu MMA borca, navodno je prišao i obratio im se rečima: "Ku**e, pocepaću Vas! Je***u vam mater!", što je ponovio nekoliko puta i tada joj je zadao udarac šakom u predelu vrata.

Kako je dalje ispričala, od zadobijenog udarca se zateturala unazad, a onda je prišao njenoJ drugarici i zadao joj udarac nogom u predelu njene noge.

Kako je dalje navela u policiji, nakon incidenta je otišla kući. Tek ujutru je, zbog bolova koje je imala od zadobijenog udarca, otišla u Opštu bolnicu u Užicu za ukazivanje lekarske pomoći.

Alo/Hype

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