Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom uputilo je hitan dopis Komunalnoj inspekciji opštine Budva da hitno reaguje kako bi se utvrdilo kako je došlo do izlivanja fekalija u kanal koji vodi u more na Slovenskoj plaži.

Kako je "Vijestima" potvrđeno, dopis je upućen i budvanskom Vodovodu da i njihove ekipe izađu na teren.

"Shodno telefonskoj prijavi građana, izvršen je obilazak terena na lokaciji šetališta Slovenska obala. Tom prilikom je utvrđeno da se kroz kanal vrši nelegalno ispuštanje fekalnih voda usled čega dolazi do zamućenja i zagađenja morske vode u akvatorijumu. Postoji sumnja da ispuštanje istih se vrši iz objekata u zaleđu. Imajući u vidu potencijalnu opasnost po životnu sredinu i zdravlje ljudi, potrebno je da u najkraćem roku izvršite kontrolu predmetne lokacije te preduzmete mere i radnje iz svoje nadležnosti", navodi se u dopisu Morskog dobra.

Komunalna inspekcija je izašla na lice mesta.

Problem izlivanja fekalija i ranijih godina su prijavljivali ugostitelji, tvrdeći da se to radi iz okolnih stambenih objekata.