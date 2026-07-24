Portparol iranskih oružanih snaga, general Abolfazl Šekarči, izjavio je da je Vašington protiv Irana upotrebio, kako tvrdi, gotovo sve raspoložive vojne kapacitete koje je čuvao za potencijalni veliki globalni sukob.

Prema njegovim rečima, u napadima su korišćene tehnologije i sistemi koji, kako navodi, ranije nisu bili primenjivani na bojištu.

"Sve što su imali, upotrebili su protiv Irana"

Šekarči tvrdi da su Sjedinjene Američke Države iskoristile svako raspoloživo sredstvo koje su razvijale za eventualni sukob sa velikim svetskim silama.

– Svako oružje koje je testirano u svetu, ali nikada nije korišćeno ni u jednom ratu, korišćeno je protiv Islamske Republike Iran. Svaka tehnologija, svaka sposobnost i svaki plan koji su Amerikanci čuvali za Treći svetski rat upotrebljeni su protiv Irana – rekao je iranski general.

Njegove izjave usledile su dan pre nego što je američka vojska završila trinaestu uzastopnu noć vojnih operacija protiv ciljeva u Iranu.

Rastu cene nafte

Paralelno sa nastavkom sukoba, cena nafte premašila je 100 dolara po barelu prvi put od maja.

Na rast cena, pored sukoba između Irana i SAD, utiču i napadi jemenskih pobunjenika Huta na brodove u Crvenom moru, što dodatno komplikuje pomorski transport energenata.

Tramp zapretio Iranu

Bivši američki predsednik Donald Tramp prethodno je poručio da će svaka šteta naneta brodovima ili teretu u regionu biti nadoknađena iz zamrznutih iranskih sredstava.

Istovremeno je upozorio da bi svaki eventualni iranski napad na brodove u Ormuskom moreuzu mogao da izazove odgovor usmeren na mostove i drugu civilnu infrastrukturu u Iranu.

Napomena: Tvrdnje o upotrebi naoružanja predstavljaju izjave iranskog generala Abolfazla Šekarčija i nisu nezavisno potvrđene.

Izvor: Iranski zvaničnici